Valerio Staffelli rivela di aver sentito Fedez dopo il servizio di Striscia la Notizia | Mi ha detto che mi porterà in tribunale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lo scorso martedì, storico inviato dila, ha consegnato al’ennesimo Tapiro d’Oro in pochi mesi. Questa volta il “dono” gli è stato recapitato anche per via dell’arresto di Christian Roseillo, la sua guardia del corpo coinvolta nell’inchieste sulle curve ultras di cui tanto si sta parlando negli ultimi giorni. Al momento dei saluti il volto del tg satirico di Antonio Ricci ha chiosato con una battuta che non sarebbe andata affatto giù al cantante: Ma adesso che è stato arrestato come farai ad andare a fare le risse senza di lui? Unadirato ha replicato prima di andar via: Stai dicendo davvero? Ora mi sa che paghi con una querela. Ieri sera, nel corso di una nuova puntata dilaintervistato da Michelle Hunziker ha fatto alcune sorprendentizioni.