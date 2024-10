Un Bologna a testa altissima Perde ma supera l’esame Anfield Coraggio e carattere a Liverpool

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) dall’inviato Gianmarco Marchini A. Fuori da una notte e da uno stadio che resteranno a lungo dentro il. Emozioni che il tempo faticherà a scolorire. I rossoblù tornano dasenza souvenir e senza punti, ma con una valigia più piena: dentro ci sono nuove certezze. Restare in partita fino alla fine, guardando dritto negli occhi per settantacinque minuti i Reds, tra le fiamme di, è qualcosa che può capitare soltanto alle squadre vere. Ilquesta dimensione l’ha raggiunta ormai da un po’ di tempo e la sta difendendo con la forza delle idee e di un gruppo, cambiato, sì, tanto nei singoli, ma non nella sostanza.