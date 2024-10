Ultras Inter e Milan piovono Daspo | tutti i dettagli sui provvedimenti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Non si arresta la tempesta che ha coinvolto glidi. Il Questore dio ha emesso numerosinei loro confronti: ecco di cosa si tratta. UN ALTRO PASSO – I riflettori accesisi pochi giorni fa suglidi, grazie all’indagine della Procura dio che ha fatto scattare le manette per diciannove di loro, non sembrano intenzionati a spegnersi. Tutt’altro, anzi. Giorno dopo giorno ed ora dopo ora continuano ad emergeresull’operazione delle Forze dell’Ordine, attivamente impegnate con l’obiettivo di sgominare la criminalità fuori e dentro lo stadio di San Siro. Le ultime notizie arrivano daglirogatori degli esponenti delle Curve di, ma anche da una mossa precisa da parte dei legali dei due club. Intanto continuano iai danni deglinerazzurri e rossoneri immischiati in affari illeciti.