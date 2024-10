Ultim’ora sul caso Sinner | È innocente

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 3 ottobre 2024)sul: non si placano le polemiche su quello che è successo a Jannik nel corso degli ultimi giorni. Arriva l’annuncio del collega Jannikdopo il ricorso che la Wada ha presentato dopo la sua assoluzione, si dovrà difendere, se il Tas di Losanna deciderà di andare avanti, da un’accusa infamante: quella di doping.(Lapresse) – Ilveggente.itIl numero uno del mondo, che ha provveduto a spiegare quello che è successo e che ha la coscienza pulita, sta vivendo sicuramente dei momenti difficili. Momenti che sperava di essersi messo completamente alle spalle. Ma invece, per una questione che molti definiscono politica, è ancora dentro unche praticamente unnon è. Quella quantità minima di Clostebol trovato nel suo corpo non potrebbe in nessun modo alterare le prestazioni sportive.