Tortoise shell nails | le unghie animalier più belle dell’autunno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Quando si parla die manicure, le tendenze sono in perenne evoluzione e questo autunno non fa eccezione. Poco importa se i trend vengono dalle sfilate, da Pinterest o dalle celeb: ognuna seguirà quelli più affini al proprio gusto estetico, che sia brat, very demure o un old classic. Lepotrebbe però essere in grado di mettere tutti d’accordo. Se tra gli smalti più cool di stagione ci sono il black cherry, il forest green e l’apple cider vinegar, i colori neutri per legodono di una fan base sempre molto fedele. E in autunno fa il suo rientro il marrone, un colore che è indubbiamente annoverato tra la palette dei neutri, che tuttavia rimane sempre un po’ fuori dai radar. Piace, ma raramente è una prima scelta.