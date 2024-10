Stellantis Tavares | lasciare a fine mandato nel 2026 è opzione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Milano, 3 ott. (askanews) – Carlospotrebbeal termine del suo contratto a inizio. “E’ un’, c’è comunque tempo per risollevare la situazione del gruppo” ha dettofacendo riferimento alla data di scadenza del suo contratto a margine di una visita allo stabilimento di Sochaux in Francia.ha avviato la ricerca di un nuovo Ceo, spiegando che si tratta di una procedura normale per un gruppo così complesso in vista della prossima scadenza del contratto di. “Nelavrò 68 anni un’età ragionevole per andare in pensione”, ha aggiunto. Lzp L'articolonelproviene da Ildenaro.it.