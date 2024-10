Sabato e domenica il Tour della Salute arriva a Benevento

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024)5 e6 ottobre ilin Campania . L’iniziativa itinerante che offre ai cittadini l’opportunità di sottoporsi a consulti gratuiti ea partecipare ad attività sportive nelle piazze, fa tappa a, dopo aver toccato Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise ed Emilia Romagna. Il, giunto alla sesta edizione, è promosso da Asc – Attività Sportive Confederate, con il contributo incondizionato di Eg Stada e il patrocinio del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. «Dallo STADA Health Report 2023 è emerso che oltre 4 italiani su 10 non si sottopongono a controlli di prevenzione per mancanza di consapevolezza e sensibilità sul tema o per limitata disponibilità economica», ha affermato Salvatore Butti, amministratore delegato del Gruppo EG STADA.