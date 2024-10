Rocco Siffredi incorona il suo erede | Stefano De Martino è peggio di me Ve lo assicuro Io non mi sbaglio mai lui è super performante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)a tutto campo e senza mai risparmiarsi. Il divo del mondo del porno mondiale è stato ospite al podcast “Gurulandia” e ha tracciato un bilancio sullo stato dell’arte del mondo hard: “Nel porno non c’è più un attore naturale. Onlyfans? Sono nato con la pornografia vera e dura e solo per chi può. Io direi: il pornoattore può fare Onylfans a occhi chiusi. In genere amo gli amatoriali. A me però non piace la pornografia legata alla finzione Per una vita ho lottato per quella vera, perché il sesso è l’unica forma d’arte che non si può recitare”. Ma esistono eredi di? “Nel porno no. Fuori sì, un paio di giocatori: Totti e Cassano. E poi invece n’è uscito un terzo che èdi me:De. Non abbiamo mai avuto a che fare nell’ambito sessuale però a sensazione ve lo. Io non mimai, lui è”.