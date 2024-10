Professioni Vaudano Cni | L' importanza degli ingegneri deriva da diritti Costituzione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Siena, 3 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Il nostro compito, come Consiglio nazionale, è quello di far capire bene qual è l'della nostra professione. L'daifondamentali che laitaliana pone tra idel cittadino: alla salute, alla difesa, alla sicurezza". A dirlo, all'Adnkronos/Labitalia, Remo Giulio, vicepresidente vicario del Consiglio nazionale, a margine della seconda giornata del 68° Congresso nazionaled'Italia, in corso a Siena. "Noi - ricorda - siamo deputati alla sicurezza dei nostri concittadini, sicurezza intesa nel poter utilizzare strutture, edifici, macchinari che siano funzionali a quello per cui sono destinati e che siano ovviamente sicuri, quindi che non creino problemi all'incolumità delle persone a tutti i livelli".