Pisano Obbligatorio puntare alla vittoria Il ‘Picco’ e il popolo bianco le armi in più

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Spezia e lo Spezia sempre nel cuore, auguro alle Aquile di raggiungere obiettivi importanti". Il popolare ex bomber aquilotto Giovanni, 32 gol in maglia bianca nei campionati di Serie C1 2001-2002 e 2002-2003, all’epoca autentico mattatore della Reggiana, suona la carica: "Con quele con quei tifosi bisogna giocare sempre per vincere".ha visto che Spezia? Se lo aspettava? "Dopo il campionato tribolato dell’anno scorso ero un po’ scettico. Vero è che le Aquile hanno fatto un bel finale di torneo e, soprattutto, sono guidate da un buon allenatore che conosce molto bene la categoria. Sono contento che i bianchi siano partiti così bene, auguro loro, da cuore aquilotto, di raggiungere obiettivi importanti".