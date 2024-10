Pisa-Cesena 52 volte contro Nel 2003 finì con sei denunce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pensi alla sfida die subito alla memoria torna a quel pomeriggio del maggio delquando nella semifinale di andata playoff, in campo e fuori, accadde di tutto, con strascichi che resero infuocata anche la partita di ritorno al Manuzzi. La cronaca è arcinota: in un Arena Garibaldi strapiena, oltre 14mila gli spettatori presenti, ovviamente in larga parte nerazzurri, la gara andò avanti equilibrata fino al 21’ del secondo tempo, quando l’arbitro fischiò un rigore a favore dei padroni di casa, tra le proteste veementi dei bianconeri, per un presunto fallo di mano in area di Terlizzi. Subito dopo la trasformazione di Ambrosi, un tifoso del Cavalluccio decise di manifestare il suo dissenso scavalcando la recinzione facendo invasione di campo.