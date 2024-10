Pioggia a Milano allagamenti a Ponte Lambro Granelli | La Regione non ha emesso nessuna allerta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)– Occhi puntati al cielo ma, soprattutto, ai fiumi e alle strade. Il temporale che si è abbattuto all’alba sue provincia ha attenuato la sua potenza col passare delle ore trasformandosi inbattente. Le precipitazioni continueranno per tutta la giornata e, di conseguenza,e Seveso diventano osservati speciali. La portata del primo è già aumentata notevolmente, mettendo in allarme i quartieri a ridosso del Parco, nell’asse orientale della città, dove si registrano i primi, mentre nel nord del capoluogo, Niguarda e Isola in primis, il Seveso interrato per ora è sotto controllo, pur avendo superato il metro, anche senza l’attivazione della vasca di laminazione di Bresso. Traffico in tilt in città e sulla-Meda.