Perché Stefano De Martino è vestito sempre uguale? La risposta è assurda

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Deha recentemente festeggiato il suo 35° compleanno con una torta simbolica a forma di pacco di Affari Tuoi, il programma che ora conduce con successo, dopo aver raccolto il testimone da Amadeus. De, ex ballerino di Amici e già affermato conduttore di Stasera tutto è possibile, è diventato una scommessa vincente per la Rai, che ha deciso di puntare su di lui per rinnovare l’immagine dell’emittente e attrarre un pubblico giovane. Grazie alla sua genuinità e al suo approccio autentico, Deha conquistato l’affetto del pubblico, ricevendo apprezzamenti anche da figure come Paolo Bonolis, che ha notato in lui il potenziale per condurre un programma importante come Avanti un Altro in futuro.