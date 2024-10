Moto3 | a Motegi il primo match point di David Alonso Il colombiano vede il titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tic-Tac. Oramai è solo una mera questione di tempo.sta per mettere le mani suldi. Ed ilpotrebbe arrivare già questo fine settimana nel contesto del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Motomondiale in scena sul divertente tracciato di. Ilin forza all’Aspar Team, capace di imporsi in ben nove appuntamenti su quindici, vanta infatti un vantaggio di 97 punti rispetto alinseguitore, “El Pistolero” Daniel Holgado, ormai lontanissimo. Ma quanto serve per conquistare la vittoria aritmetica? I calcoli sono molto semplici. Con una vittoria, Il sudamericano coronerebbe il suo sogno concedendosi il lusso di non osservare i piazzamenti altrui. Per ciò che concerne i “confronti diretti”, il centauro avrà bisogno di tre punti in più rispetto ad Holgado, cinque su Ortolà e sette su Collin Veijer.