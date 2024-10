 Michael Schumacher come fa a comunicare | la prima uscita alle nozze della figlia

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Michael: eccocomunica con la famiglia – Michaeltorna sotto i riflettori in occasione del matrimonioGina. Il sette volte campione di F1, da tempo lontano dalla scena pubblica a causa delle gravi conseguenze dell’incidente sugli sci nel dicembre 2013, avrebbe preso parte all’evento svoltosi nella villa di famiglia a Maiorca, in Spagna. La cerimonia si è tenuta lontano dai riflettori e ha visto la partecipazione di pochissimi ospiti, tra familiari e amici intimi, inclusi alcuniJean Todt, ex team principal Ferrari e stretto confidentefamiglia. Ecco cosa hanno riferito. La riservatezza sulle condizioni di MichaelNell’ultimo anno, Jean Todt ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla salute di, seppur mantenendo la discrezione che da sempre contraddistingue la famiglia.