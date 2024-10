Metro l’annuncio di Atac | Domani riapre la stazione Spagna

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – “Riaprirà, venerdì 4 ottobre, come da programma, ladellaA al centro di un complesso intervento di restyling. Si è conclusa infatti la prima fase dei lavori, durata 80 giorni, nel corso della quale si sono svolte le lavorazioni maggiormente invasive sul sistema infrastrutturale e dunque non compatibili con l’accesso al pubblico”. Lo comunica. ‘‘Il cantiere proseguirà, aaperta, fino al termine di novembre. Come già per Ottaviano, anche per lachiediamo pazienza ai clienti se alcune aree dellaresteranno non agibili e alcune porzioni di arredo saranno mascherate dalle protezioni di cantiere.