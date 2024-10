Martina Dal Cin e suoi Pois L’arte è un gioco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Oliva ?abbiamo conosciuta qualche anno fa come titolare di una delle Anime Nascoste più particolari del Municipio 8, Hubbastanza. Lei èDal Cin, architetto con esperienza ultradecennale nella progettazione edilizia e design d’interni. Ma anche molto altro, come testimoniano le tante passioni riunite in questo piccolo grande hub della creatività su via Mac Mahon. La incontriamo in un’originale mostra curata da Carlo Barbatti. Sognatori e marinai, pescatori e innamorati: così si presentano i ““, le 50 opere in ceramica diDal Cin protagoniste di “Fun&Bulles!“ -Funamboli (dal 17 al 24 ottobre).