Luna Rossa nella burrasca Feriti ma non vinti | servono titani per la rimonta E Spithill sa come si fa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nel momento dell’alta marea, quando ladivampa e si è in balia delle onde, c’è bisogno di cuori forti, di grandi menti, di forti personalità.sta vivendo le ore più difficili delle ultime settimane e si trovasituazione più critica, quella in cui si èclassica posizione del continuare a vivere o morire: il sodalizio italiano è infatti sotto per 4-6finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.