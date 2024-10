Lukaku è funzionale al progetto di Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Romelu, lo sappiamo, è stato fortemente voluto da Antonio. Il belga non ha il numero di goal di Osimhen, ma procura spazi esiziali nei quali si inseriscono i centrocampisti. L’attaccante èal gioco espresso dalla squadra di. “porta via dei giocatori” Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “è una macchina diversa dalle altre, deve lavorare, smaltire ed andare sulla velocità. Ha il vantaggio di conoscere a memoria il suo allenatore. Poi se andiamo sull’aspetto tattico dico cheporta via dei giocatori, tiene bassa la difesa avversaria ed apre gli spazi per i vari Politano, Mctominay e Kvaratskhelia.lo ha voluto proprio per questo.aldi, se ci fosse stato Osimhen il Napoli avrebbe dovuto cambiare modo di giocare.