Lukaku | A Napoli ho sentito un’atmosfera diversa

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Romelu, attaccante del, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club azzurro. Di seguito le sue parole. Chi è“Sono RomeluBolingoli, ho 31 anni e sono un attaccante del. Sono nato ad Anversa, una città nel nord del Belgio. Mio padre era un calciatore nel top campionato belga, poi siamo andati un pò in giro: abbiamo fatto Anversa, Liege, Bruxelles. Poi è tornato ad Anversa e io ho iniziato a giocare a calcio a sei anni. Per andare lì, da dove viviamo, ci vogliono 20 minuti. Non avevamo la macchina e allora sono andato a giocare in una squadra regionale. Ho giocato lì un anno e poi è arrivato il Lierse per me. Sono rimasto lì per due anni, abbiamo vinto il campionato belga due volte e mi sono trasferito all’Anderlecht, la squadra della mia infanzia. Il mio debutto all’Anderlecht è stata una sensazione forte.