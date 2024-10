Lo sguardo al Natale | Io c’entro è in campo Pista del ghiaccio luci trenino e filodiffusione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Obiettivo risollevare il commercio e farsi trovare preparati in vista delle feste natalizie. È con questo intento che il comitato "Io" ha incontrato gli assessori al centro storico Diego Blasi e allo sviluppo Benedetta Squittieri per un confronto in vista del. È vero che mancano due mesi, ma proprio perché c’è tempo è bene iniziare a discutere adesso per non arrivare ridosso delle festività impreparati. La voglia c’è e la disponibilità dal parte del Comune a collaborare, pure. Non resta che mettere a terra quelle che al momento sono delle proposte: tra le richieste dei negozianti ci sono le luminarie che senza dubbio contribuiscono in modo essenziale a diffondere l’atmosfera natalizia. La richiesta è anche quella di installare i grandi abeti come sempre insieme ad alberini a corredo delle attività uguali per tutti.