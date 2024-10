L’Italia deferita alla Corte Ue per abuso di contratti a tempo determinato nel settore scolastico

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Giovedì la Commissione europea ha deciso di deferiredi giustizia dell’Ue per aver violato la normativa europea sul lavoro nel, secondo la direttiva del Consiglio 1999/70/CE. Secondo l’esecutivo europeo,non ha adottato le norme necessarie per vietare la discriminazione in merito alle condizioni di lavoro e l’uso abusivo di successiviper il personale docente e ATA. La Commissione ritiene che la legislazione italiana non prevede una progressione salariale per gli insegnanti abasata sull’anzianità di servizio, creando una disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo che beneficiano di tale progressione.