Le mazzancolle ’aliene’ nelle reti dei pescatori

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo il granchio blu arriva la Mazzancolla rosa. Con la ripresa dell’attività di pesca,si è scoperta una nuova varietà di Mazzancolla, è più grande ed ha un colore rosa. "E’ come se fosse un gambero, ma più grande – afferma il pescatore Pietro Ricci di ’Nati in Adriatico’ – forse sono riproduttori venuti da altri mari che in Adriatico potrebbero trovare le condizioni ideali come habitat. Al momento con le nostrenon abbiamo ancora visto i piccoli esemplari, quindi non sappiamo se si stanno riproducendo. Il mare, comunque, sta cambiando e sulle nostre tavole arrivano pesci nuovi". Sul caso sta lavorando il professor Alberto Felici, direttore del Master sulla gestione delle aree e delle risorse marine dell’Università di Camerino, ieri nel mercatino del pesce di San Benedetto per prelevare alcuni esemplari da esaminare.