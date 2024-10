Kvaratskhelia tra i nominati per il miglior giocatore in Serie A di settembre

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Khvichaè tra i candidati della LegaA per vincere il premio didel mese di. Già nel mese di agosto era tra i possibili vincitori, ma a spuntarla era stato Marcus Thuram dell’Inter. Il georgiano nei match diha totalizzato 2 gol e 1 assist in 3 presenze. Oltre a lui, questo mese sono stati: Christian Pulisic, Federico Dimarco, Patrick Cutrone, Santiago Castro e Bremer. Per votare, basterà collegarsi al sito e cliccare sul “vota” presente in sovra-impressione alla sua immagine.è primo inA per occasioni da gol create Il 474° Cies Football Observatory Weekly Post presenta la classifica dei primi 50 calciatori che creano più occasioni da gol nei big-5 campionati europei. Al primo posto c’è talento portoghese João Neves, del Psg.