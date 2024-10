Israele sul piede di guerra Netanyahu prepara la risposta e Biden frena sul nucleare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 3 ottobre 2024)è pronto a reagire, e questa volta la convinzione è unanime: la rappresaglia contro l’Iran è inevitabile. Dopo il lancio di 200 missili balistici da parte di Teheran su basi militari e aree popolate, non c’è spazio per tentennamenti. La difesa israeliana ha retto in parte, ma i danni sono visibili, almeno per quanto riguarda le strutture civili. Sulle basi militari, invece, cala il velo del segreto. Il premier Benjaminnon ha perso tempo a indirizzare il messaggio che tutti si aspettavano: “Siamo nel mezzo di una duracontro l’asse del male dell’Iran, che cerca di distruggerci. Questo non accadrà, perché saremo uniti e, con l’aiuto di Dio, vinceremo insieme”.sugli attacchi ai siti nucleari iraniani: la trappola diLa questione però non è così semplice.