Israele-Iran il dilemma dei Paesi del Golfo Persico | da che parte stare?

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La pioggia di missili che in due ondate l’ha lanciato su, facendo pochissimi danni e causando solo una vittima, per di più palestinese, nei fatti si è rivelata un’azione simile a quella messa in atto ad aprile. Teheran ha mostrato i muscoli e lo stesso ha fatto Tel Aviv, con reciproche minacce di escalation. Stesso copione. Ma in questi sei mesi di cose ne sono successe. I pasdaran con l’ultimo attacco hanno voluto vendicare le uccisioni di Ismail Haniyeh e Hassan Nasrallah, capi di Hamas e Hezbollah, eliminati daa Teheran e Beirut. E ora lo scontro diretto è davvero dietro l’angolo. Spettatori interessati, esattamente come sei mesi fa, idel. Ai quali, tutto sommato, forse non dispiacerebbe vederesfidare davvero l’, perché ciò potrebbe portare a interessanti sviluppi nella regione.