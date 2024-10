Inchiesta ultras i PM | All’Inter infiltrati soggetti con reati 2 errori!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’fatica a placarsi, emergono nuovi retroscena nonché la tesi dei PM di Milano sulla posizione dell’Inter. PROBLEMA ORGANIZZATIVO – La tesi dei PM di Milano in merito alla situazione legata agliè la seguente: «Il problema per l’Inter pare porsi soprattutto sotto un profilo organizzativo: si tratta infatti di rimuovere quelle “situazioni tossiche” che hanno creato l’humus favorevole perché un ambito imprenditoriale sportivo si trasformasse, in fin dei conti, in occasione di illecito, non potendosi certo pensare che il quadro delineato possa essere spiegato facendo esclusivamente riferimento alla personalità perversa di singole persone».