Il boom dell’arte del patchwork Una pausa di creatività nelle nostre vite frenetiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Quando la vita ti dà stracci, tu tirane fuori qualcosa di bello". Non è solo un motto, ma un insegnamento di vitadel, quella di unire diverse parti di tessuto per ottenere qualcosa di nuovo, un oggetto utile. E bello da ammirare. Anche quest’anno l’Associazione nazionale italiana di, Quilt Italia, parteciperà alla Fiera Creattiva. Per la presidente dell’associazione, Patrizia Girlanda, è un "momento unico, al quale abbiamo sempre partecipato e che richiama persone da tutta Italia". Presidente Girlanda, il mondo delle arti manuali si ritrova a Bergamo. Che legame avete con la città? "Come Quilt Italia, nel periodo più difficile della pandemia, abbiamo donato un immenso Tricolore, realizzato per celebrare l’Unità d’Italia. Era composto da tantissimi piccoli blocchi di tessuto che, insieme, hanno dato vita alla nostra bandiera.