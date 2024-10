Il Beccaria e la crisi dei minorili Un arrivo al giorno metà stranieri E la spesa in farmaci è triplicata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Marginalizzare quello che è troppo complesso da assorbire. È la sintesi di quello che sta accadendo negli Ipm (Istituti penali per minorenni) italiani, così come emerge dalla fotografia scattata dall’associazione Antigone a un anno dall’entrata in vigore del cosiddetto “decreto Caivano“. Un istituto su tutti, secondo l’associazione, ha "anticipato criticità che poi hanno travolto gli altri Ipm". Si tratta deldi Milano. Un sistema che "era simbolo di contaminazione educativa tra dentro e fuori", oggi in profonda. Una situazione spesso definita "ingovernabile", i cui echi sono riaffiorati in più occasioni, dall’indagine della Procura di Milano per maltrattamenti nella struttura, che "ha rotto il rapporto fiduciario tra personale penitenziario e comunità ristretta", fino alle proteste e alle evasioni dei detenuti, "sintomo di una ferita che fatica a rimarginarsi".