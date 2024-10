Grande Fratello 2024-2025 | le anticipazioni e ultime notizie oggi 3 ottobre

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 3 ottobre 2024): le, 3Stasera, lunedì 3, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del. Si tratta della 18esima edizione del reality, condotto da Alfonso Signorini. Le opinioniste sono Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. In tutto 22 concorrenti che entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Chi dovrà lasciare la Casa tra Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti? Lo scopriremo nel corso della serata. Inoltre continueremo a conoscere i concorrenti di questa nuova edizione e le varie dinamiche che si sono create in queste prime settimane. I concorrenti reclusi nella Casa si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro.