Formazione al primo soccorso 4000 studenti del veronese coinvolti in un progetto

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ogni anno in Italia circa 60.000 persone subiscono un arresto cardiaco fuori dagli ospedali, un dato che si avvicina alla media europea di 450.000 casi. Tuttavia, l'efficacia delle pratiche di rianimazione cardiopolmonare nel nostro Paese è inferiore rispetto ad altri Stati europei. In Italia, solo il 55% delle persone colpite riceve rianimazione tempestiva, contro il 58% della media europea. Questo tipo di intervento deve avvenire nei primi dieci minuti per avere maggiori possibilità di successo. In Nord Europa, l'83% della popolazione è in grado di eseguire queste manovre, grazie a diffusi programmi die sensibilizzazione.