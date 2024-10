FC 25 | Tutti i nuovi Obiettivi usciti oggi

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 3 ottobre 2024)3 ottobre segna una data importante per i giocatori di EA SPORTS FC 25 poiché è il giorno prima dell’esordio nella prima Weekend League dell’anno!è uscito un obiettivo a tema WL e altri che offrono l’opportunità di guadagnare ricompense preziose, tra cui pacchetti e punti stagione (SP). Questirappresentano una parte essenziale dell’esperienza di gioco, incentivando gli utenti a cimentarsi in varie sfide per migliorare la propria squadra, sbloccare carte speciali e progredire nel percorso stagionale. Ottenere i pacchetti e i punti stagione (SP) non solo migliora la tua squadra e il tuo club, ma ti permette di mantenerti competitivo nelle modalità di gioco come Squad Battles, Division Rivals e Weekend League.