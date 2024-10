Dgebuadze | Rinnovo Kvaratskhelia ecco la cifra per chiudere Fiero di sentirmi napoletano con tutto me stesso

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il giornalista georgiano parla delle trattative in corso per ildie del rapporto speciale tra il calciatore e la città. Kakha, noto giornalista georgiano e voce vicina a Khvicha, ha fatto il punto sul futuro dell’esterno azzurro durante un’intervista a Radio Goal, trasmessa su Kiss Kiss Napoli. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo interessante sul possibilecontrattuale del talentuoso calciatore. “Un Nuovo Napoli con Conte”ha espresso grande entusiasmo per il momento che sta vivendo il Napoli sotto la guida di mister Antonio Conte. “Non solo, si sta ritrovandoil Napoli con mister Conte. Ora c’è un nuovo Napoli e questo è molto incoraggiante. Ho sempre detto che con Conte avremmo visto undevastante, sta accadendo davvero.