Così Striano & Co nascosero ai pm i dossier illegali su Berlusconi

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Gli spioni dell'Antimafia tentavano di proteggere dalle indagini le intrusioni illecite messe a segno per cucinare ilColle contro Silvio. La circostanza trapela dai nuovi atti dell'inchiesta della Procura di Perugia, che dedica decine di pagine, in cui sono riportati elenchi di nomi e date, alle Segnalazioni per operazioni sospette setacciate dal finanziere Pasqualein quel verminaio ordito alla Superprocura, in concorso, per gli inquirenti, con l'ex pm Antonio Laudati e i tre giornalisti di Domani Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine. L'11 marzo scorso Il Tempo aveva rivelato in esclusiva come il gruppo di spioni avesse setacciato i nomi di due insospettabili per colpire il Cav, proprio nel momento in cui il leader di Forza Italia era pronto alla scalata al Quirinale.