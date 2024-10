Chi era Vercingetorige il capo dei Galli sconfitto da Giulio Cesare?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Figlio del nobile Celtillo,era un principe arverno, una delle tribùche più potenti dell’epoca. Nato intorno all’82 a.C., visse in un periodo di crescente espansionismo romano ina. E fu proprio questo a spingerlo verso una missione ambiziosa: unire le disparate tribùche sotto un’unica bandiera per fronteggiare l’invasore. Nonostante le rivalità interne, riuscì in questa impresa, dimostrando un carisma e una capacità strategica fuori dal comune. Nel 52 a.C., dunque,guida una rivolta su vasta scala contro le legioni romane di. Le sue tattiche, basate sulla mobilità e sulla guerriglia, infliggono pesanti perdite ai romani, costringendoa una guerra prolungata e difficile. Alla fine, però, la fortuna decide di volgere le spalle al giovane condottiero.