Cavoli ornamentali quanto durano quando si piantano e come curarli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il cavolo ornamentale non è solo una pianta decorativa, ma una vera e propria esplosione di colori che riesce a dare vita ai nostri giardini e balconi anche nei mesi più freddi. Le sue foglie, con sfumature che variano dal verde scuro al viola acceso, sono un invito a scoprire la bellezza della natura ancheil resto delle piante sembra riposare. Perfetto per creare angoli di colore dove regna il grigiore invernale, il cavolo ornamentale trasforma anche il più semplice spazio in una piccola oasi di vitalità. Vediamosi pianta, di cosa ha bisogno per crescere edura. Terreno e luce: la base per una crescita sana del cavolo ornamentale Il cavolo ornamentale (Brassica oleracea) è un vero spettacolo per gli occhi durante i mesi freddi.