Calcio Terza | Popolare e Pisa Ovest vincono i derby di Coppa

(Di giovedì 3 ottobre 2024)3 ottobre 2024 – Turno diinCategoria con alcuni risultati a sorpresa non preventivabili alla vigilia. In attesa dell’ormai imminente inizio del campionato 2024/25. Il Santa Maria a Monte ha espugnato Casteldelbosco per 1–2: la squadra di mister Morgantini si è imposto con la doppietta di Ciolli. Vittoria in trasferta anche per il Casciana Terme che ha vinto per 0–3 a Ponteginori. Pareggio a reti bianche tra l’Atletico Le Melorie ed il Legoli. Altri due pareggi quelli per 2–2 tra Pappiana e Filettole e tra Fabbrica e Stella Azzurra. Iltra sangiulianesi e vecchianesi è stato molto combattuto ed ha visto a segno Carmignani e Le Rose per il Pappiana di mister Pistoia, e Lossi ed il subentrato Raffaelli per i giallo neri di mister Giuli. Doppietta di Coba, entrambi su rigore, per il Fabbrica e sigilli di Anzalone e Doni per la Stella azzurra di mister Minuti.