Bologna liberalizza il car sharing | via il limite agli operatori e largo agli scooter

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Via libera da parte della Giunta allazione del carcittadino, attualmente gestito sotto le Due Torri solo dalle aziende Corrente ed Enjoy. L'iter ora proseguirà in Consiglio comunale. A partire da gennaio 2025, l’esclusiva del servizio verrà eliminata, aprendo il mercato a piùche potranno affiancare ancheelettrici alle tradizionali auto condivise. Si tratta di due delle principali novità previste dalle nuove linee guida elaborate dall’amministrazione per la procedura di affidamento, che sarà gestita dall'agenzia Srm. Il nuovo bando avrà una durata di tre anni, con l’obiettivo di rendere il servizio più efficiente e consolidato. Il Comune fa sapere che seihanno già mostrato interesse.