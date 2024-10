Berrettini e la frase su Sinner | È incredibile tutti dobbiamo prendere ispirazione da lui

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Quello che sta facendo Jannike ieri – nella finale di Pechino persa contro Carlos Alcaraz – ha dimostrato ancora una volta. Io, come credogli italiani, cerchiamo di prenderne“. Matteoindica la via. Lasciato alle spalle l’infortunio all’addome, nel giorno dell’esordio vincente nel Masters 1000 di Shanghai – in cui l’italiano ha battuto in due set (7-6;7-6) l’australiano Christopher O’Connell – il 28enne romano si spinto oltre gli infortuni. Soprattutto, grazie a una fonte d’: “Avere un così folto numero di giocatori italiani di successo sul circuito mi ha aiutato a ritrovare le energie”.compreso.: rispetto e amicizia “Avevo visto qualcosa di diverso nei suoi occhi, forse meno gioia del solito. Quando è uscito tutto ho capito cosa stesse bollendo in pentola.