Basket al via l' Eurolega | Milano fa subito visita al Monaco

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – L’attesa è finita: dopo l’inizio del campionato di Serie A e di Eutrocup eball Champions League FIBA, infatti, è pronta a prendere il via pure l’che anche quest’anno vedrà protagoniste l’EA7 Emporio Armanie la Virtus Segafredo Bologna. La prima compagine italiana a scendere in campo nella massima competizione continentale per club sarà proprio l’Olimpiache questa sera alle ore 19 (diretta su Sky Sport e DAZN) andranno a farale sarà chiamata al riscatto dopo l’inatteso passo falso contro Trieste all’esordio in campionato. Sul fronte monegasco, in forse l’ex di serata Mike James, alle prese con i postumi di un’operazione alla schiena svolta in estate, mentre non ci sarà il neoacquisto Nick Calathes, ai box per almeno tre o quattro settimane per via di un infortunio al ginocchio.