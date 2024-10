Ansaldo 700 milioni euro per sviluppo mini-reattori Smr

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Nucleare sta lavorando, in collaborazione con altre aziende tra cui Enel, allodi Small modular reactor (Smr), di dimensioni contenute per circa 300 megawatt, "per individuare la migliore soluzione tecnologica che possa consentirne la realizzazione con un orizzonte temporale a partire dai primi anni del prossimo decennio" e i costi didi questo "primo step" sono indicati in "circa 700di, esclusa la realizzazione del primo impianto". Lo ha detto Daniela Gentile, amstratore delegato dell'azienda, parlando oggi in audizione davanti alle commissioni Ambiente e Attività produttive, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica.