Viale e la spiegazione semplice sulla Dengue | quando è pericolosa la malattia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Bologna, 2 ottobre 2024 – Lasta prendendo piede in Italia: il focolaio di Fano aggiorna i numeri del bollettino nazionale Iss, fino al 24 settembre i casi nel nostro paese erano 500 (nelle Marche si era arrivati a 51), oggi quindi abbiamo superato quota 550. A Bologna si registrano già svariati casi. Ma cos’è la? Come si trasmette e quali sono i rischi? Ne abbiamo parlato con l’infettivologo Pierluigi, direttore unità operativa malattie infettive all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Professore, cos’è la? “Laè una infezione virale che si trasmette attraverso la puntura della zanzara del genere Aedes. Stiamo parlando di unavirale diffusa prevalentemente nelle regioni tropicali e subtropicali, ma la situazione sta cambiando”. In che senso? "Ad oggi laha raggiunto anche il bacino del Mediterraneo a partire dallo scorso anno.