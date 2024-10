Tutta la verità su Telegram

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Cosa si nasconde dietro l’app di messaggistica considerata il massimo in fatto di riservatezza, e dunque anche «covo» di ogni genere di attività? Il suo fondatore è stato arrestato: da lì parte la risposta. Tempi duri per spacciatori, terroristi, truffatori, killer su commissione e ricattatori sessuali: il servizio di chat- fino a oggi il «safe haven», il rifugio sicuro, dei criminali di mezzo mondo per via della riservatezza che garantisce agli scambi di messaggi privati - è in procinto di diventare «trasparente». «Tutti i contenuti problematici che abbiamo identificato nella ricerca non saranno più accessibili» ha assicurato il ceo dell’app, Pavel Durov, ai suoi 900 milioni di utenti attivi.