Travolge più volte con l’auto due tossicodipendenti a Mestre un 40enne in gravi condizioni

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ha travolto piùcondue, ma non l’investimento non sarebbe stato volontario. “Dagli accertamenti sinora espletati nei confronti del conducente del veicolo, compiutamente identificato, non sono emersi elementi che consentano di ritenere volontarie le condotte”, fa sapere la Questura di Venezia in merito al ferimento di due persone la scorsa notte, nel rione Piave, vicino alla stazione di. A investirli un cittadino moldavo che quindi non è in stato di fermo. Dai rilievi effettuati delle volanti intervenute sul posto, e che proprio l’uomo avrebbe chiamato, sembrerebbe quindi che non si sia trattato di un investimento volontario da parte dell’uomo, esasperato dalla presenza dei duesotto casa sua, come era apparso in un primo momento.