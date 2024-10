Trattorie migliori d’Italia 2025 tra le prime 50 solo una è delle Marche | ecco quale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ascoli, 2 ottobre 2024 – “Accuratezza, accoglienza, sapore e ricordi” con queste parole Ascoli brilla nella nuova classifica dei ‘ristoranti italiani’ grazie a ‘Osteria Ophis’, che si aggiudica il ventiduesimo posto. Fresca di pubblicazione, la lista 50 Top Italypropone lee bistrot moderni da non perdere sul territorio italiano, una vera e propria guida online del meglio del Made in Italy. ‘Ophis c’è’ scrive lo che Daniele Citeroni Maurizi sulla sua pagina Instagram per celebrare questo prezioso traguardo. Il suo ristorante, ad Offida, si caratterizza per una ‘cucina marchigiana e gourmet’. “Sono saldamente ancorato alla tradizione locale e mi baso su materiedi altissima qualità che amo selezionare e reperire personalmente". È così che presenta il suo lavoro lo chef Citeroni Maurizi.