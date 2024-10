Tls e Galileo Research alleanza per la ricerca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Fondazione Toscana Life Sciences e, società die sviluppo in ambito preclinico, firmano una convenzione per la creazione di un’strategica, di natura operativa e commerciale, finalizzata a offrire servizi ditecnologicamente avanzati nel settore delle biotecnologie e del farmaceutico. L’accordo prevede la condivisione di competenze, know how e piattaforme tecnologiche delle due realtà, per lo sviluppo di specifiche attività e servizi dida mettere a disposizione di imprese ed enti pubblici. La convenzione, della durata di un anno rinnovabile, apre la strada alla creazione di un modello di collaborazione per la gestione di tutte le fasi di sviluppo: dalla scoperta del principio attivo fino alla presentazione di un nuovo prodotto agli enti regolatori - di farmaci, cosmetici, dispositivi medici e nutraceutici.