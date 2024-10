Titoli di Stato cambia tutto Come conviene investire oggi i risparmi dopo le recenti modifiche dei tassi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)che la Banca centrale europea – e così anche la Fed americana – ha ridotto iper la prima volta, con quello sui depositi, il più importante per iatori, che è sceso dal 3,75% al 3,50%, questi guardano a una nuova strategia d’investimento. Una mossa molto saggia, adesso, punta lontano, cioè sui Btp “lunghi”. Il rendimento dei Btp decennali, ma anche di altre scadenze medio-lunghe, potrebbe iniziare presto un lungo cammino per portarsi verso un valore compreso tra il 2 e il 2,5% nell’arco dei prossimi diciotto-venti mesi, spiega Angelo Drusiani sul Corriere. Adesso siamo intorno al 3,5% o al 4% per le scadenze più lunghe. “Immettere in portafoglio, di conseguenza, accanto alla tradizionale quota di Bot,surroga del contante, scadenze di medio periodo, comprese tra 3 e 5 anni rappresenterebbe una strategia di maggior respiro”.