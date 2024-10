Tennis Bolelli-Vavassori in trionfo a Pechino | battuti Heliovaara e Patten

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Al primo turno di Wimbledon era andata diversamente, con una sconfitta, ma in finale aSimonee Andreahanno trionfato riscattandosi. La coppia azzurra ha vinto il torneo Atp 500 cinese battendo in finale, i due che a Londra li avevano estromessi al primo turno. Un grande torneo quello di, bolognese, e, torinese, capaci di vincere il terzo titolo dell’anno e avvicinando così le qualificazioni alle Finals di Torino (il torneo finale con le migliori otto coppie al mondo). Percorso netto quello della coppia azzurra che ha prevalso al super tiebreak nella finale contro il finlandesee il britannico, sconfitti in rimonta per 4-6 6-3 10-5.