Serie D | girone C Caravaggio e Villa Valle tentano la scalata Virtus c’è il big match

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Per il quintetto bergamasco inserito nelC è già tempo di tornare in campo. Nel pomeriggio, infatti, si svolgeranno le partite della sesta giornata di andata, con le formazioni orobiche che saranno impegnate a raccogliere punti preziosi in un raggruppamento che si sta confermando molto selettivo. La sfida più delicata è quella della Real Calepina che ospita il Lignano. Entrambe le contendenti si trovano in zona playout e sono chiamate ad allontanarsi dalle posizioni che scottano. Alla ricerca di un risultato utile c’è pure il Brusaporto, altra bergamasca che naviga in acque insidiose e che dovrà confermare in casa del temibile Este di avere individuato la strada giusta.