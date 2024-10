Roma Ghisolfi | Testimone dell’impegno dei Friedkin Meritiamo di giocare la Champions

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “De Rossi? Non è una domanda facile a cui rispondere, e del cambio allenatore è meglio parlarne più avanti. Sicuramente è stato un momento difficile e doloroso per noi. Daniele è una leggenda del club, lo resterà per sempre, lo ringrazio perché mi ha accolto a braccia aperte, avevamo un rapporto franco e onesto. L’unica cosa che mi sento di aggiungere è che capisco le tante domande sul momento e sui motivi di alcune scelte. Non voglio però alimentare un dibattito che sarebbe inutile: ormai la decisione – di comune accordo – è stata presa e penso sia il momento di andare avanti, facendo il nostro lavoro e continuando con il nostro progetto”. Lo ha detto il direttore sportivo della, Florent, in un’intervista al Corriere dello Sport: “Vogliamo un club che non sia dipendente da tecnici o dirigenti. Vogliamo creare stabilità e lo stiamo facendo ampliando il management.